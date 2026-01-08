Si muove in ribasso Western Digital a New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società che si occupa di archiviazione dei dati
, che esibisce una perdita secca dell'8,80% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Western Digital
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di breve periodo del leader nel settore dei dischi rigidi
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 194,8 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 175,9. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 213,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)