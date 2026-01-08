Tesco prevede utile nella fascia alta della guidance dopo l'aumento delle vendite natalizie

(Teleborsa) - Tesco
, la maggiore catena di negozi di generi alimentari britannica, ha comunicato che le vendite a perimetro costante nel Regno Unito
nel terzo trimestre, conclusosi il 22 novembre, sono aumentate del 3,9%, dopo un aumento del 4,6% nel secondo trimestre. La crescita è poi rallentata al 3,2% nelle sei settimane fino al 3 gennaio.
"Sono lieto dell'ottimo Natale che abbiamo offerto ai nostri clienti - ha detto il CEO Ken Murphy
- I nostri investimenti in valore, qualità e servizio hanno portato a ulteriori miglioramenti nella soddisfazione dei clienti e a una forte crescita nel settore dei prodotti alimentari freschi, contribuendo alla nostra quota di mercato nel Regno Unito più alta in oltre un decennio".
Dopo quella che chiama "l'ottima performance natalizia", Tesco prevede
ora di raggiungere un utile operativo rettificato di Gruppo
per l'anno fiscale 2025/2026 nella fascia alta dell'intervallo di previsione di 2,9-3,1 miliardi di sterline pubblicato a ottobre. Continua a prevedere un free cash flow all'interno della fascia di previsione a medio termine, compresa tra 1,4 e 1,8 miliardi di sterline.