TMP, nuova commessa per le olimpiadi Milano-Cortina 2026

(Teleborsa) -, tech-media company specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, advertising, digital marketing ed eventi ibridi ad alto contenuto tecnologico, ha acquisito un’integrazione alle commesse già in essere nell’ambito dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, sempre in partnership con uno dei principali player mondiali nel settore degli allestimenti.La nuova commessa ha unsuperiore ai 320.000 euro e riguarda parte degli allestimenti temporanei della sede che ospiterà le competizioni di Hockey, e che dopo le Olimpiadi diventerà uno dei poli dell’intrattenimento in Italia e in Europa, presso la Milano Santagiulia Ice Hockey Arena.Il nuovo progetto si aggiunge alle altre commesse già acquisite nell’ambito dei Giochi Olimpici Invernali, contribuendo a rafforzare la partnership internazionale e portando il valore complessivo, ad oggi, delle commesse Olimpiche nell’ordine di 2 milioni di Euro.L’ulteriore commessa, spiega una nota, aumenta la visibilità sui ricavi futuri, rafforzando il portafoglio commesse e preannunciando un avvio positivo del nuovo esercizio, in linea con la strategia di crescita della Società., ha commentato con grande entusiasmo “L’orgoglio di contribuire all’evento sportivo più importante del mondo, le Olimpiadi, va di pari passo alla grandissima soddisfazione per il lavoro che sta svolgendo il nostro team, il cui impegno viene riconosciuto attraverso l’estensione delle nostre attività anche ad altre venue. La collaborazione con i nostri clienti e con il movimento olimpico rappresenta una solida base per un avvio d’anno particolarmente positivo per TMP Group”.