Turkish Airlines lancia iniziative di investimento per 100 miliardi di lire turche

(Teleborsa) -getta le basi per una nuovadel valore di, per rafforzare le infrastrutture aeronautiche in Turchia e accrescere il vantaggio competitivo. Nell’ambito di questi importanti investimenti saranno create, che si prevede aumenteranno a 36.000 quando tutte le fasi saranno completate.Nell’ambito di questa mossa strategica,della compagnia di bandiera turca, sono statein diverse località, principalmente nell'aeroporto di Istanbul, sede della compagnia. Gli interventi spaziano dal trasporto merci, che vedrà un raddoppio della capacità, alla manutenzione tecnica, dai centri di ristorazione alle soluzioni operative integrate,Alla cerimonia ha partecipato anche il, che ha parlato di una "svolta che lascerà il segno nei cieli, aprendo una nuova pagina al vertice dell’aviazione e rafforzando ulteriormente le ali della compagnia di bandiera", che aspira a "diventare la compagnia aerea numero uno al mondo".Commentando i nuovi investimenti,, Chairman of the Board ed Executive Committee di Turkish Airlines, ha spiegato "stiamo sviluppando non solo la nostra flotta, ma anche una solida infrastruttura che ci consentirà di sfruttarla appieno". "Con questi passi, stiamo costruendo non solo strutture, ma anche un ecosistema per il futuro dell'economia e del settore aeronautico del nostro Paese. Oggi, il contributo della nostra azienda all'economia del nostro Paese - ha sottolineato - è di 65 miliardi di dollari e, quando raggiungeremo i nostri obiettivi per il 2033, questa cifra arriverà a 144 miliardi di dollari".