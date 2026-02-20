Walmart, HSBC taglia il rating dopo outook "sorprendentemente debole"

Walmart

(Teleborsa) - Gli analisti dihanno declassato il titoloda "buy" a "hold", definendo l'per il nuovo anno fiscale "sorprendentemente debole" rispetto ai recenti trend dei consumi. Nonostante i risultati dell'ultimo trimestre siano stati giudicati solidi, conpere undi(entrambi sopra le stime), a preoccupare i mercati è stata laprudente fornita dal colosso del retail.Walmart prevede per l'un utile per azione rettificato compreso tra 2,75 e 2,85 dollari, una cifra inferiore ai 2,97 dollari attesi dal consenso Bloomberg. La società ha motivato questa posizione cauta citando una "" legata a molteplici fattori: fluttuazioni valutarie, nuove politiche tariffarie e commerciali, inflazione, tassi di interesse e l'andamento della domanda dei consumatori.Sebbene il management di Walmart abbia sottolineato la natura conservativa delle proiezioni, le azioni hanno registrato un calo del 1,38%, riportando ladi mercato del gruppo sotto la soglia dei 1.000 miliardi di dollari. Il titolo Walmart resta comunque in crescita di oltre il 10% dall'inizio dell'anno.