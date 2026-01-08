Wizz Air accelera su Roma: ad aprile il 15° aereo a Fiumicino per un’estate record

(Teleborsa) -una delle principali compagnie aeree in Italia e vettore scelto da oltre 21 milioni di passeggeri nel Paese nel 2025, annuncia una significativa espansione della sua base diGrazie all’arrivo anticipato del suo, la compagnia è pronta a offrire ai passeggeri italiani nuove ed entusiasmanti opportunità di viaggio per la prossima stagione estiva 2026, anticipando rotte precedentemente annunciate, aumentandoQuesta mossa strategica consente a Wizz Air di, rafforzando ulteriormente la sua posizione di vettore di riferimento per i romani che cercano collegamenti con i Paesi Baltici, la Bulgaria e le più iconiche isole del Mediterraneo. I biglietti sono già disponibili sul sito e tramite l’app ufficiale WIZZ.L'arrivo anticipato del nuovo aeromobile permetterà a Wizz Air di, rispetto al programma originale: i voli perinizieranno a maggio, invece che a settembre.diventerà un servizio giornaliero da maggio invece che da giugno e avrà 2 voli al giorno a partire da giugno.vedrà un incremento anticipato della capacità, con frequenze aumentate già da aprile e maggio. I clienti avranno più opzioni per volare, poiché Wizz Air opererà fino a 12 voli a settimana tra la capitale italiana e la celebre isola delle Baleari. Anchebeneficeranno del dispiegamento anticipato di capacità: quattro voli settimanali persaranno anticipati a maggio, mentresarà servita già da aprile. Ulteriori potenziamenti riguarderanno destinazioni leisure chiave, tra cuiper supportare la forte domanda stagionale.Tallinn e Varna rafforzano ulteriormente laessendo rotte operate in esclusiva dalla compagnia.Wizz Air continua a investire su Roma, puntando su. Il consolidamento della flotta basata a Roma e l'ampliamento dell'offerta seguono la nuova sponsorizzazione con l'AS Roma, una partnership che porta il brand Wizz Air direttamente sulle maglie giallorosse e sottolinea il suo impegno verso la città."Roma Fiumicino è lae basare il nostro 15° aereo prima del previsto ci permette di offrire ai nostri passeggeri un'estate ancora più ricca", ha dichiarato"Anticipando la capacità e aumentando le frequenze su alcune delle nostre rotte più popolari, rispondiamo rapidamente alla domanda del mercato. Grazie al nostro legame sempre più forte con la città, riflesso anche nella partnership con l'AS Roma, continuiamo a volare con la flotta più giovane e sostenibile d'Europa. Let’s WIZZ!".Il crescente investimento presso l'aeroporto della Capitale sta portando: nel 2025, Wizz Air ha operato quasi 32.000 voli da e per Fiumicino, trasportando oltre 6,8 milioni di passeggeri, con un incremento del 4,9% rispetto all'anno precedente. L'eccellenza operativa è confermata da un tasso medio di completamento dei voli del 99,8%. Allo stesso tempo, le prestazioni continuano a migliorare, con un notevole aumento del 30,6% nella puntualità delle partenze.Wizz Air rafforza ulteriormente la sua posizione in Italia conNel 2025, la, operando da 26 aeroporti e offrendo una vasta rete basata su efficienza e convenienza.