Aeroporto Genova, crescita a doppia cifra del traffico passeggeri oltre 1,5 milioni

(Teleborsa) - L’Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova
chiude il 2025 con 1.577.159 passeggeri, in crescita del 18,1%
rispetto al 2024. I movimenti aerei si sono attestati a 17.229 (+8,1% sul 2024).
Prosegue da ventun mesi la crescita del traffico passeggeri internazionale
, grazie anche ai nuovi voli attivati su Madrid, Varsavia e Cracovia, al rafforzamento del network esistente tra cui, ad esempio, Tirana (Wizz Air, +55,2%), Parigi Orly (Volotea, +50,7%) e Barcellona (Vueling, +32,6%) ed alla ripartenza dei charter crocieristici (29.514 crocieristi movimentati da aprile a ottobre),
Le cinque destinazioni internazionali
più popolari del 2025 sono state Tirana, Londra, Monaco, Amsterdam e Budapest. Per quanto riguarda il traffico domestico
, le prime cinque posizioni sono occupate da Roma, Catania, Palermo, Napoli e Bari.
.