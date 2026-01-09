Milano 17:00
ALA e Palingeo delistate dall'EGM dopo il successo delle rispettive OPA
(Teleborsa) - Efficace da oggi il delisting di ALA, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l'industria aeronautica e aerospaziale, dopo il successo dell'OPA di Wing BidCo, veicolo societario affiliato al fondo di investimento H.I.G. Capital.

Sempre oggi, sono state revocate anche le azioni Palingeo, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori della geotecnica e della geognostica, dopo il completamento dell'OPA di ICOP, società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori europei in ambito microtunneling e fondazioni speciali.
