ALA e Palingeo delistate dall'EGM dopo il successo delle rispettive OPA

(Teleborsa) - Efficace da oggi il delisting
di ALA
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l'industria aeronautica e aerospaziale, dopo il successo dell'OPA
di Wing BidCo, veicolo societario affiliato al fondo di investimento H.I.G. Capital.
Sempre oggi, sono state revocate anche
le azioni Palingeo
, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori della geotecnica e della geognostica, dopo il completamento dell'OPA di ICOP
, società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori europei in ambito microtunneling e fondazioni speciali.