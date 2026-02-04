Yakkyo, flottante al 36,3% con cessione di azioni Zest Investments tramite ABB

(Teleborsa) - Yakkyo
, società quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO) e attiva nello sviluppo di soluzioni software per il processo di dropshipping, ha reso noto che l'azionista Zest Investments
(già LVenture Group) ha concluso con successo il collocamento di 717.500 azioni ordinarie
(l'intera sua partecipazione) al prezzo di 1,00 euro per azione, tramite procedura di Accelerated Bookbuilding (ABB). Le azioni oggetto del collocamento sono state cedute in via riservata a primari investitori istituzionali e professionali.
Il flottante di Yakkyo si incrementerà al 36,26%
del capitale sociale ed includerà anche una quota di investitori istituzionali necessari per consentire alla società di raggiungere i requisiti previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in tema di flottante minimo (10% con almeno 5 investitori istituzionali) e avviare le procedure per richiedere il passaggio delle proprie azioni da EGM PRO a EGM
.Value Track SIM
, che sarà Euronext Growth Advisor
dopo l'uplisting, ha agito nel ruolo di Sole Bookrunner.