Milano 17:35
47.170 +1,11%
Nasdaq 18:00
25.267 +1,16%
Dow Jones 18:00
49.412 +0,48%
Londra 17:35
10.806 +1,18%
Francoforte 17:35
25.176 +0,76%

Borsa: Giornata positiva per Milano, in rialzo dell'1,11%

Il FTSE MIB termina gli scambi a 47.170,44 punti

Milano lievita dell'1,11% e archivia la seduta a 47.170,44 punti.
