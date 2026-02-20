Milano 17:35
46.473 +1,48%
Nasdaq 18:18
24.876 +0,32%
Dow Jones 18:18
49.267 -0,26%
Londra 17:35
10.687 +0,56%
Francoforte 17:35
25.261 +0,87%

Borsa: Giornata positiva per Milano, in rialzo dell'1,48%

Il FTSE MIB termina gli scambi a 46.472,98 punti

In breve, Finanza
Milano lievita dell'1,48% e archivia la seduta a 46.472,98 punti.
