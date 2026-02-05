Milano 16:59
45.686 -2,04%
Nasdaq 16:59
24.507 -1,55%
Dow Jones 16:59
48.887 -1,24%
Londra 16:59
10.301 -0,98%
Francoforte 16:58
24.374 -0,93%

Borsa: Giornata da dimenticare per Milano, in forte calo -1,56% alle 16:00

Il FTSE MIB scambia a 45.909,79 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata da dimenticare per Milano, in forte calo -1,56% alle 16:00
Milano mostra un disastroso -1,56% alle 16:00 e continua le contrattazioni a 45.909,79 punti.
Condividi
```