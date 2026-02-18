Milano 17:35
Borsa: Giornata positiva per Milano, in rialzo dell'1,30%

Il FTSE MIB termina gli scambi a 46.361,09 punti

Milano lievita dell'1,30% e archivia la seduta a 46.361,09 punti.
