Milano
17:35
46.361
+1,30%
Nasdaq
18:08
25.045
+1,39%
Dow Jones
18:08
49.864
+0,67%
Londra
17:35
10.686
+1,23%
Francoforte
17:35
25.278
+1,12%
Mercoledì 18 Febbraio 2026, ore 18.24
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Giornata positiva per Milano, in rialzo dell'1,30%
Borsa: Giornata positiva per Milano, in rialzo dell'1,30%
Il FTSE MIB termina gli scambi a 46.361,09 punti
In breve
,
Finanza
18 febbraio 2026 - 17.39
Milano lievita dell'1,30% e archivia la seduta a 46.361,09 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Giornata positiva per Milano, in rialzo dell'1,05%
Borsa: Giornata positiva per Milano, in rialzo dell'1,09%
Borsa: Giornata cauta per Milano (+0,13%)
Borsa: Giornata da dimenticare per Milano, in forte calo -1,52% alle 13:00
Titoli e Indici
FTSE MIB
+1,29%
Altre notizie
Borsa: Giornata da dimenticare per Milano, in forte calo -1,56% alle 16:00
Borsa: Giornata da dimenticare per Milano, in forte calo -1,73% alle 10:30
Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto -0,04%
Borsa: Seduta rialzista per Milano, in guadagno dello 0,76%
Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,14%
Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,13%
Guide
Inflazione e potere d'acquisto: cosa sono e quale impatto hanno
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
leggi tutto