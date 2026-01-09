Milano 9:54
Cina, inflazione tendenziale al massimo in tre anni e rallenta la deflazione dei prezzi alla produzione

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - L'inflazione in Cina è salita a dicembre 2025, raggiungendo il livello più alto degli ultimi tre anni, mentre la deflazione dei prezzi alla produzione si è attenuata.

Secondo il National Bureau of Statistics, i prezzi al consumo hanno registrato un incremento tendenziale dello 0,8%, dopo il +0,7% del mese precedente, in linea con le attese degli analisti. Rispetto al mese precedente, invece, l'inflazione mostra un aumento dello 0,2%, dopo il -0,1% precedente.

Si attenua il calo dei prezzi alla produzione, che hanno mostrato un decremento tendenziale dell'1,9%, meno del -2% atteso, a fronte del -2,2% del mese precedente.
