Commercio, maggioranza UE vota accordo libero scambio con Mercosur

(Teleborsa) -all'accordo di, l'area che comprende cinque Paesi dell'America latina (Brasile, Bolivia, Paraguay, Uruguay e Argentina). L'accordo, arrivato dopo ben 25 anni di trattative, dovrebbe creare la, con circa 700 milioni di cittadini coinvolti.Il trattato di libero scambio UE-Mercosur ha ricevuto il, rappresentativi del 65% della popolazione,. L'accordo, votato a maggioranza, ha ricevuto p(Irlanda, Francia, Ungheria, Polonia e Austria) e l'astensione del Belgio.L'Italia ha scelto dialla possibilità di stanziare, che potranno essere mobilitate immediatamente a favore degli agricoltori, a carico del prossimo bilancio pluriennale. Il sì dell'Italia si è unito a quello di. Una posizione che è cambiata rispetto all'ultimo consiglio europeo di dicembre, quando Roma faceva parte del fronte dei no.A far cambiare la posizione del governo Meloni, oltre alle risorse aggiuntive promesse da Bruxelles, contribuisce anche il, in particolare l'ultimo cheper turbamento del mercato.L'accordo con il Mercosur testimonia unadal punto di vista geopolitico, considerando la crescente influenza che la Cina va assumendo in America Latina ed il dominio statunitense. Ma il sì al commercio con i Paesi dell'America latina ha diviso l'Europa ed è stato accolto da numeroseLaha nuovamente bloccato la Francia ed il Belgio, con blocchi stradali, presidi e cortei lenti alle porte di Parigi e Bruxelles.contro un trattato che viene accusato di "speculare" e "punire" gli agricoltori europeiIl prossimo atto formale dell'accordo, dopo il via libera di oggi, sarà lada parte della Presidente UEin Paraguay, mentre il Parlamento europeo potrebbe esprimersi entro il 20 gennaio prossimo.