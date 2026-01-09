Fondo Italiano acquista maggioranza di Alimenta Produzioni in partnership con management

(Teleborsa) -, controllato da CDP Equity e partecipato da banche e fondazioni, ha annunciato il proprio, azienda italiana attiva nella produzione di piadina, pinsa e specialità regionali da forno salate, tra i principali operatori italiani del settore.L'operazione, realizzata tramite il Fondo Italiano Agri&Food - FIAF, veicolo settoriale dedicato al sostegno delle eccellenze della filiera agroalimentare nazionale, avviene, che resterà alla guida dell'azienda e parteciperà all'investimento a sostegno del percorso di sviluppo industriale e della crescita di medio-lungo periodo.Costituita nel 2013 e con sede principale a Riccione, Alimenta è guidata dal fondatore e CEO Valter Baldacci insieme ai soci Alberto Fenati e Matteo Federici, impiega 265 dipendenti e nell'esercizio 2025 ha realizzato. La società si è affermata in poco più di un decennio come uno dei principali operatori nazionali nel mercato della piadina romagnola IGP, segmento in cui detiene una posizione di leadership, ampliando progressivamente il proprio portafoglio prodotti alla pinsa e ad altre categorie di prodotto affini. Accanto al mercato domestico, Alimenta ha progressivamente rafforzato la propria presenza sui mercati esteri, che oggi rappresentano oltre un terzo dei ricavi complessivi, con attività in diversi Paesi europei - in particolare Regno Unito, Germania, Olanda, Polonia e Nord Europa - oltre che in Australia e negli Stati Uniti.L'ingresso di Fondo Italiano è finalizzato a supportare una nuova fase di sviluppo, accompagnando Alimenta nel, anche attraverso il prodotto pinsa, che negli ultimi anni ha registrato una crescita significativa e rappresenta oggi circa il 30% del fatturato della società, nonché nel consolidamento della leadership sul mercato italiano. Il piano di crescita condiviso prevede inoltre una crescente attenzione allo sviluppo del canale Ho.Re.Ca., con particolare riferimento ad alcune geografie strategiche, ed ulteriori investimenti industriali, tra cui la realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo, per rispondere in modo flessibile alle evoluzioni dei diversi mercati in cui il gruppo opera."Alimenta rappresenta una piattaforma industriale solida, con un posizionamento distintivo e significative opportunità di sviluppo, in particolare sui mercati internazionali - ha detto- Con l'attuale management guidato da Valter Baldacci, di cui apprezziamo il lavoro realizzato in così pochi anni dalla fondazione della società, condividiamo una visione orientata al medio-lungo periodo: insieme intendiamo accompagnare il gruppo in una nuova fase del suo percorso, facendo leva su investimenti industriali, sviluppo della base clienti e rafforzamento della struttura organizzativa, con una piena valorizzazione delle competenze interne"."L'ingresso di un partner come Fondo Italiano d'Investimento rappresenta un passaggio chiave per Alimenta e ci consente di dare ulteriore impulso agli investimenti a supporto del percorso industriale già in corso - ha aggiunto- In questo contesto continueremo a integrare in modo strutturato l'attenzione alle tematiche ESG nelle nostre scelte operative, come parte di un approccio orientato alla creazione di valore nel lungo periodo".Con questa ulteriore iniziativa, il Fondo Italiano Agri&Food - FIAF prosegue l'attuazione della propria strategia di investimento a sostegno di imprese italiane della filiera agroalimentare caratterizzate da solide basi industriali, forte identità di prodotto e significative prospettive di crescita, sia in Italia sia sui mercati internazionali. FIAF detienele società Corradi e Ghisolfi (Corte de' Frati, Cremona), Pasta Berruto (Carmagnola, Torino), Trinità - Industria Salumi (Vallese di Oppeano, Verona), Scatolificio del Garda (Pastrengo, Verona) e Santangelo Group (Terni).