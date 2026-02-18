Siav, partnership strategica con Mondevo Group per la gestione documentale via AI

Siav Società Benefit

(Teleborsa) -, operatore italiano nell’Enterprise Content Management quotato su Euronext Growth Milan, ha annunciato il suo primo importante passo nel. La società ha siglato una partnership triennale con, holding finanziaria e tecnologica con sede ad, per l'implementazione della piattaformaL’accordo, dal valore complessivo di circa(circa 161.000 euro), prevede l'integrazione di SIAV Connect all'interno di, la piattaforma globale di investimento di Mondevo dedicata ai Family Office. La soluzione di Siav fungerà da base tecnologica per la gestione sicura e centralizzata degli asset informativi, garantendo elevati standard di tracciabilità e conformità normativa multi-giurisdizionale.L'elemento distintivo dell'operazione è l'integrazione con l'proprietaria di Mondevo. Questa combinazione permetterà di creare una "", dove gli agenti di intelligenza artificiale potranno classificare documenti, estrarre informazioni chiave e supportare le attività di due diligence finanziaria e legale in tempo reale."Siamo orgogliosi di affiancare Mondevo Group in questo percorso. Connect è progettata per garantire controllo, sicurezza e valorizzazione intelligente degli asset informativi, abilitando al contempo integrazione e automazione avanzata. Supportare un’organizzazione AI-native come Mondevo conferma il ruolo strategico della nostra piattaforma nei contesti finanziari globali ad alta complessità", ha commentato, Amministratore Delegato di Siav.Dal punto di vista industriale, la partnership non solo apre le porte all'area degli Emirati Arabi Uniti, ma pone le basi per estendere l'versogià attivi ininternazionali, consolidando la traiettoria di crescita del Gruppo Siav che, al 31 dicembre 2024, ha registrato ricavi consolidati per 33,3 milioni di