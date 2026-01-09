Francoforte: positiva la giornata per Beiersdorf

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia di prodotti per la cura della persona
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,89%.
L'andamento di Beiersdorf
nella settimana, rispetto al DAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società tedesca che controlla il marchio Nivea
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 95,22 Euro. Primo supporto visto a 93,94. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 93,18.
