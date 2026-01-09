Milano 13:39
45.677 +0,01%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:39
10.098 +0,53%
Francoforte 13:39
25.230 +0,41%

Londra: brillante l'andamento di BP

Migliori e peggiori
Londra: brillante l'andamento di BP
(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo petrolifero inglese, che avanza bene del 2,20%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di BP, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 4,222 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 4,263. Il peggioramento di BP è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 4,196.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```