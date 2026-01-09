MPS, Meloni: non escludo cessione quote ma non c'è nessuna fretta

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - Su"lo Stato italiano è intervenuto nel 2016 acquisendo la grande parte della proprietà della banca e allo stesso tempo ha chiaramente preso undi tornare sotto al 20% delle quote entro il 2021 poi diventato 2024, ed". Lo ha detto la Presidente del Consiglio,, nella conferenza stampa di inizio anno organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione della Stampa Parlamentare."Quando siamo arrivati - ha spiegato - lo Stato deteneva il 64% di MPS, abbiamoche ha consentito una rivalutazione delle azioni di MPS - quando ci siamo insediati le azioni valevano circa 2 euro contro gli 8 euro odierni - E questo significa anche che quando poi abbiamo dato seguito a quell'impegno che al tempo venne preso con la Commissione europea di scendere sotto il 20% abbiamo anche, il che è una buona cosa perché quando fu salvata MPS erano soldi degli italiani e almeno una parte di queste risorse è rientrata"."Oggi noi deteniamo meno del 5% delle quote di MPS, quindi- ha detto Meloni - Sicuramente proprio anche perché non controlliamo MPS, non abbiamo voce in capitolo il terzo polo bancario. Sapete come la penso: io penso che sarebbe utile al nostro sistema bancario nel complesso, ma il governo non ha l'autorità e i mezzi per fare assolutamente niente su questo".