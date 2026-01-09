MPS, Meloni: non escludo cessione quote ma non c'è nessuna fretta

(Teleborsa) - Su Banca Monte dei Paschi di Siena
"lo Stato italiano è intervenuto nel 2016 acquisendo la grande parte della proprietà della banca e allo stesso tempo ha chiaramente preso un impegno con l'Unione europea
di tornare sotto al 20% delle quote entro il 2021 poi diventato 2024, ed è quello che abbiamo fatto noi
". Lo ha detto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni
, nella conferenza stampa di inizio anno organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione della Stampa Parlamentare.
"Quando siamo arrivati - ha spiegato - lo Stato deteneva il 64% di MPS, abbiamo fatto un lavoro serio e oculato
che ha consentito una rivalutazione delle azioni di MPS - quando ci siamo insediati le azioni valevano circa 2 euro contro gli 8 euro odierni - E questo significa anche che quando poi abbiamo dato seguito a quell'impegno che al tempo venne preso con la Commissione europea di scendere sotto il 20% abbiamo anche portato nelle case dello Stato circa 2 miliardi e mezzo
, il che è una buona cosa perché quando fu salvata MPS erano soldi degli italiani e almeno una parte di queste risorse è rientrata".
"Oggi noi deteniamo meno del 5% delle quote di MPS, quindi non escludo che le cediamo ma non c'è nessuna fretta
- ha detto Meloni - Sicuramente proprio anche perché non controlliamo MPS, non abbiamo voce in capitolo il terzo polo bancario. Sapete come la penso: io penso che sarebbe utile al nostro sistema bancario nel complesso, ma il governo non ha l'autorità e i mezzi per fare assolutamente niente su questo".