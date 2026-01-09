Perché la difesa sta entrando nelle conversazioni sui “portafogli core”

(Teleborsa) - Le ultime tensioni geopolitiche stanno ridefinendo il. In questa nuova analisi,, esamina come spesa militare, politiche industriali e intelligenza artificiale stiano trasformando il settore, creando opportunità ma anche nuove selettività.la difesa non è più un semplice "trade tattico". L’inizio del 2026 conferma che è diventata una componente stabile del portafoglio, soprattutto quando le tensioni si moltiplicano su più fronti: dal conflitto USA-Venezuela alla crisi in Groenlandia, fino alle frizioni tra Cina e Giappone e oltre.: l’Europa punta a definire un piano pluriennale, mentre dagli Stati Uniti arrivano segnali di "priorità nelle consegne". Questo scenario non si traduce in un rialzo uniforme del comparto, ma in una selezione che può creare vincitori e perdenti all’interno del settore difesa.: i budget si stanno spostando dalle grandi piattaforme al vantaggio informatico (droni, sensori, reti, software).La difesa si trova all'intersezione di tre forze importanti per gli investimenti a lungo termine:. L'inizio del 2026 ha già portato a più punti di pressione contemporaneamente: azioni degli USA in Venezuela, nuovo focus sulla Groenlandia e l'Artico e tensioni più acute tra Giappone e Cina.. Il nuovo impegno di spesa della NATO è importante perché spinge la difesa dalla "reazione" verso un piano articolato, anche se i progressi varieranno da paese a paese.La storia non riguarda più solo aerei e navi. Si tratta sempre più di sensori, reti sicure, droni e software che aiutano a prendere decisioni più rapide.L'anno è iniziato con un promemoria che le questioni di sicurezza nazionale non sono più "altrove" o "rimandabili a un altro momento".- Negli Stati Uniti, le conseguenze dellhanno rafforzato un clima rigido di politica di potere che ritorna nell’agenda.- In Europa, i leader hanno sottolineato pubblicamente che ilriflettendo l'incertezza su strategia e sovranità artica.- In Asia, le, con la Cina che ha limitato le esportazioni di alcuni beni a doppio uso al Giappone e quest’ultimo ha approvato un(Reuters riferisce di 9 trilioni di yen per il prossimo anno fiscale).Questo è rilevante per gli investitori perché la spesa per la difesa è spesso uno dei primi settori dove i governi cercano di "fare qualcosa di tangibile", anche quando altre parti del bilancio sono sotto pressione.Per anni, la sintesi era "2% del PIL". Ora la direzione è più chiara.con almeno il 3,5% destinato alla difesa nel suo nucleo e fino all'1,5% verso aree legate alla sicurezza come protezione delle infrastrutture, reti e resilienza.sebbene con ritmi diversi tra paesi.. Comprende ambiti legati alla sicurezza come la resilienza delle infrastrutture e la protezione delle reti.. Questo significa non solo acquistare attrezzature, ma anche costruire capacità produttiva interna.Il Presidente Trump ha richiesto un, in forte aumento rispetto ai 901 miliardi previsti per il 2026. Allo stesso tempo, ha imposto aspettative più rigide ai fornitori, spingendoli a dare priorità alla produzione e alle consegne, piuttosto che ai pagamenti agli azionisti, in caso di performance insufficienti.La domanda è destinata a crescere, ma il settore dovrà fare i conti con una maggiore attenzione politica. Questo potrebbe generare oscillazioni mirate sui singoli titoli, soprattutto per le aziende coinvolte in programmi in ritardo o con costi fuori controllo.L'impatto dell'AI è pratico e a breve termine:Droni in aria e in mare possono scalare più rapidamente rispetto alle piattaforme tradizionali.I Paesi stanno spendendo di più per satelliti, radar e rilevamento.Sistemi di comunicazione ed elettronica devono continuare a funzionare sotto stress.Strumenti che trasformano i dati in azioni utilizzabili stanno diventando più importanti.Mal'AI nel campo della sicurezza può diventare rapidamente controversa a causa di incidenti, uso improprio o reazioni negative pubbliche. Questo può rallentare progetti, cambiare regole o ridirigere la spesa.Eccodi aziende dei vari settori per facilitare la comprensione dei temi trattati e stimolare l’approfondimento1)Questo settore si concentra sulla protezione di città, basi e infrastrutture critiche. Include spesso sensori, elettronica di difesa aerea e sistemi di comando.USA: RTXEuropa: Thales, SaabCosa osservare: nuovi ordini, scadenze di consegna, e se il rifornimento diventa prioritario.2)Questo settore è importante quando i governi vogliono ricostruire gli arsenali e ridurre i tempi di consegna.Europa: Rheinmetall, BAE SystemsUSA (più indirettamente, ma comunque rilevante): General DynamicsCosa osservare: espansione della capacità produttiva, disponibilità dei componenti chiave, e pressione politica sui prezzi.3)Qui spesso si mostra chiaramente l'angolo "AI e dati". Si tratta di vedere, connettersi e coordinarsi più rapidamente.USA: Northrop Grumman (esposizione a sistemi spaziali e strategici), L3Harris (comunicazioni ed elettronica di difesa), Palantir (software e strumenti di dati legati a casi d'uso della difesa; titolo spesso più volatile)Europa: Leonardo (elettronica e piattaforme di difesa), Thales (sensori, elettronica e sistemi di sicurezza)Cosa osservare: contratti governativi che passano da piloti a implementazione reale, ed eventuali resistenze politiche improvvise intorno alla sorveglianza o all'AI.4)Questo settore supporta la sicurezza marittima, ma i progetti possono durare più a lungo e affrontare rischi di consegna.USA: Huntington Ingalls (esposizione alla costruzione navale), General Dynamics (esposizione ai sottomarini tramite Electric Boat)Europa: Rolls-Royce (esposizione alla propulsione di difesa; non una azienda pure-play del settore difesa)Nota di rischio: costrizioni alla capacità e ritardi nei programmi sono comuni in questo caso. Le tempistiche possono essere non sempre chiare.5)Il Giappone si è focalizzato su un percorso di maggiore spesa per la sicurezza, i nomi investibili tendono a riflettere diverse parti dell'ecosistema:— programmi aerospaziali e di difesa, oltre a capacità industriali più ampie.— esposizione industriale legata alla difesa e all'aerospazio (inclusi motori e capacità industriali pesanti).— comunicazioni, reti ed elettronica e sistemi legati alla difesa.: ambizioni di difesa più elevate si scontrano con debito, costi d'interesse e priorità domestiche concorrenti. Questo può rallentare il ritmo o cambiare cosa viene finanziato per primo.: la pressione degli Stati Uniti per prioritizzare la produzione rispetto ai pagamenti può creare volatilità improvvisa in alcuni nomi.: ritardi di consegna e sforamenti nei costi possono danneggiare il sentiment anche quando la spesa sta aumentando.: la regolamentazione e l'attenzione politica possono arrivare rapidamente in caso di incidenti.