Snam, fissato il prezzo di conversione del green bond convertibile in azioni Italgas

(Teleborsa) -, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, ha annunciato che ilin relazione ai green bonds per un importo totale di 500 milioni di euro con scadenza al 2031 e convertibili in azioni ordinarie esistenti die al contestuale riacquisto dei titoli "3.25% €500m EU Taxonomy-aligned Transition Bonds" con scadenza 2028 è stato(determinato come la media aritmetica dei prezzi medi ponderati delle azioni durante il periodo tra il 7 gennaio 2026 e il 9 gennaio 2026 (entrambe le date incluse).Come annunciato il 7 gennaio, il, che si traduce in un prezzo di conversione iniziale implicito per azione delle Obbligazioni di 13,0651 euro.L'consisterà inizialmente in circa 38,3 milioni di azioni, che costituiscono approssimativamentee 33,1% della quota di capitale sociale detenuta da Snam ad oggi. Al ricevimento di una exchange notice da parte di un obbligazionista, Snam può scegliere di corrispondere un importo alternativo in contanti in luogo della consegna di una parte o della totalità della corrispondente quota pro rata dell'exchange property. In ogni caso, Snam può consegnare un numero massimo di azioni incluse nell'exchange property agli obbligazionisti entro i limiti previsti dagli accordi parasociali stipulati con CDP relativi a Italgas, i quali, tra l'altro, stabiliscono attualmente una soglia minima della partecipazione che Snam deve mantenere in Italgas, pari al 6,75% del capitale.Snam haun importo nominale complessivo di obbligazioni 2028 per 494.300.000 euro, che rappresenta il 98,9% delle obbligazioni 2028. Il prezzo di riacquisto finale è uguale a 187.703,48 euro e insieme agli interessi maturati fino al 14 gennaio 2026 (escluso), corrisponde a 188.664,12 euro.hanno agito in qualità diin occasione del collocamento delle obbligazioni e, insieme con, hanno agito in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners.