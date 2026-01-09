Milano 12:24
TSMC, a dicembre ricavi in calo rispetto a novembre, ma in crescita double digit su base annua

(Teleborsa) - Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), il più grande produttore indipendente di semiconduttori al mondo, ha fatto sapere venerdì che a dicembre 2025 i suoi ricavi netti, su base consolidata, sono stati pari a circa 335,00 miliardi di dollari taiwanesi (NT$), in calo del 2,5% rispetto a novembre 2025 ma in aumento del 20,4% rispetto a dicembre 2024.

TSMC ha dichiarato che i ricavi per l’intero anno conclusosi a dicembre 2025 hanno raggiunto i 3.809,05 miliardi di NT$, in aumento del 31,6% rispetto allo stesso periodo del 2024.
