Fila: ricavi 2025 a 572 milioni (-3,1%), margini tenuti nonostante pressioni Usa e Messico

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di FILA ha approvato i risultati al 31 dicembre 2025, confermando una redditività resiliente e una generazione di cassa in linea con le attese, nonostante un contesto globale sfidante.



I ricavi si attestano a 572,2 milioni di euro, con un calo organico del -3,1% a cambi costanti. Il dato riflette la riduzione dei fondi governativi per le scuole negli USA e nel Regno Unito, oltre a dinamiche tariffarie e cambi negativi. L'EBITDA Normalizzato è pari a 105,2 milioni di euro, con un margine del 18,4%, sostanzialmente stabile grazie all'efficienza operativa. L'Utile Netto Normalizzato si attesta a 33 milioni di euro.



La generazione di cassa rimane un punto di forza: il Free Cash Flow to Equity normalizzato ha raggiunto i 47 milioni di euro, posizionandosi nella parte alta della guidance (40-50 milioni). L’indebitamento bancario netto è pari a 138,2 milioni di euro, con un leverage ratio di 1,3x dopo la distribuzione di 42 milioni di dividendi.



"Il 2025 è stato un anno complesso, segnato da alcuni fattori di instabilità ma anche da segnali di resilienza. Nonostante il contesto difficile, principalmente caratterizzato dall’incertezza legata all’aumento delle tariffe negli Stati Uniti e dal taglio dei fondi governativi destinati alle scuole negli USA e nel Regno Unito, abbiamo mantenuto un livello di profittabilità elevata, con una solida generazione di cassa, ed osservato segnali di graduale normalizzazione nella seconda parte dell’anno", ha commentato il CEO, Massimo Candela. "Nel 2026, nonostante l’attuale contesto geopolitico incerto, prevediamo una crescita organica del fatturato e dell’EBITDA, sulla base di un’auspicata stabilizzazione delle politiche commerciali e governnative negli Stati Uniti, oltre al contributo di Seven", ha aggiunto.



Il CdA propone un dividendo di 0,24 euro per azione (monte dividendi di 12,2 milioni) e l'autorizzazione all'acquisto di 1,3 milioni di azioni proprie. Per il 2026, il Gruppo prevede una crescita double-digit di ricavi ed EBITDA, includendo il contributo di Seven.

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