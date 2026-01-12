Anche Alphabet sfonda il muro dei 4 trilioni di dollari

Alphabet

(Teleborsa) - Lunedì storico per, la società madre di, che ha superato la soglia deidi mercato. Il colosso di Mountain View si unisce così all'esclusivo club di giganti tecnologici che include, cavalcando l’entusiasmo degli investitori per i progressi nell'intelligenza artificiale e per le nuove partnership strategiche.Le azioni di Alphabet hanno registrato un balzo dell’1,66%, toccando il massimo storico di 334,04 dollari. A innescare ilè stato il successo del, l’ultimo chatbot di Google elogiato dal settore per la velocità e le avanzate capacità creative. Questa accelerazione tecnologica ha permesso ad Alphabet di riprendere un vantaggio competitivo netto nella corsa globale all’IA, consolidando la fiducia del mercato nel suo modello di business.Ad alimentare ulteriormente l'ottimismo è stato l'annuncio ufficiale di, che ha scelto la tecnologia di Google per potenziare il suo. Entro la fine dell'anno, le funzionalità di Gemini verranno integrate nell'ecosistema di Cupertino per supportare la nuova generazione diIn una nota rilasciata alla CNBC, Apple ha spiegato che la tecnologia di Google è stata ritenuta "la base più solida" per i propri modelli fondamentali. Lasi poggerà sull'integrazione tra i modelli Gemini e l'infrastruttura cloud di Google, promettendo di sbloccare esperienze innovative per gli utenti iPhone.