Vestwell raccoglie 385 milioni di dollari e raddoppia la propria valutazione

(Teleborsa) -, società statunitense fondata nel 2016 che fornisce una piattaforma online alle aziende per archiviare e gestire i piani pensionistici dei dipendenti, ha. Il round è stato guidato da Blue Owl Capital e Sixth Street Growth, con la partecipazione di investitori nuovi ed esistenti, tra cui Neuberger Berman, SLW, Morgan Stanley, Franklin Templeton, TIAA Ventures e HarbourVest.Il finanziamentodi Vestwell rispetto al round di Serie D del 2023 e porta il capitale totale raccolto a 660 milioni di dollari. La società non ha svelato la nuova valutazione, secondo Reuters è di 2 miliardi di dollari.Vestwell hae continua a crescere in modo redditizio. Inoltre, ha raggiunto 2 milioni di risparmiatori attivi e 50 miliardi di dollari di asset."Siamo concentrati su un obiettivo ambizioso:di 50 trilioni di dollari in America - ha dichiaratodi Vestwell - Questo capitale ci consente di procedere più rapidamente nelle attività più importanti. Riflette la forte fiducia dei principali investitori nella nostra piattaforma di risparmio unificata e nella nostra capacità di scalare tra buste paga, partner e prodotti. Stiamo approfondendo l'intelligenza alla base della piattaforma ed estendendo l'accesso oltre la pensione, in modo che più persone possano risparmiare nel modo più adatto alle loro vite".