Borsa Italiana, attorno ai livelli della vigilia il controvalore degli scambi del 9/01/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta (9/01/2026) è stato pari a 3,4 miliardi di euro, con una variazione del 2,28%, rispetto ai precedenti 3,48 miliardi.I volumi si sono attestati a 0,55 miliardi di azioni, rispetto ai 0,59 miliardi precedenti.A fronte dei 778 titoli trattati, 300 azioni hanno chiuso in ribasso. Per contro 429 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 49 azioni del listino italiano.