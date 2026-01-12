Milano 11:49
45.640 -0,17%
Nasdaq 9-gen
25.766 0,00%
Dow Jones 9-gen
49.504 +0,48%
Londra 11:49
10.122 -0,03%
Francoforte 11:49
25.326 +0,25%

Borsa Italiana, attorno ai livelli della vigilia il controvalore degli scambi del 9/01/2026

Finanza
Borsa Italiana, attorno ai livelli della vigilia il controvalore degli scambi del 9/01/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta (9/01/2026) è stato pari a 3,4 miliardi di euro, con una variazione del 2,28%, rispetto ai precedenti 3,48 miliardi.

I volumi si sono attestati a 0,55 miliardi di azioni, rispetto ai 0,59 miliardi precedenti.

A fronte dei 778 titoli trattati, 300 azioni hanno chiuso in ribasso. Per contro 429 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 49 azioni del listino italiano.





