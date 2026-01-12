E.ON, raccolti 1,6 miliardi di euro in emissione obbligazionaria dual tranche

E.ON

(Teleborsa) -, colosso tedesco delle energie rinnovabili, ha emesso: obbligazioni da 750 milioni di euro con scadenza a 8 anni e cedola del 3,448%; green bond da 850 milioni di euro con scadenza a 12 anni e cedola del 3,895%.L'emissionea 12 anni rappresenta l'emissione inaugurale nell'ambito del nuovo Green Financing Framework. Le attività ammissibili includono reti in Germania e Svezia, nonché nella Repubblica Ceca e in Polonia."Con l'emissione obbligazionaria di oggi, abbiamo compiuto un primo passo per garantire parte del nostro fabbisogno di finanziamento per il 2026, che prevediamo si attesti nella consueta fascia compresa tra 3,5 e 5 miliardi di euro - ha commentato il- Con la nostra prima emissione obbligazionaria green nell'ambito del nostro nuovo Green Financing Framework, riaffermiamo il forte impegno di E.ON nel guidare la trasformazione green del sistema energetico in Europa, supportato da un'ambiziosa strategia di finanziamento sostenibile".