Golden Goose, rumors: Goldman, JPMorgan e UBS guidano finanziamento del debito

(Teleborsa) - Goldman Sachs
, JPMorgan Chase
e UBS
stanno guidando un'operazione di finanziamento del debito
a supporto dell'acquisizione del produttore italiano di sneaker di lusso Golden Goose da parte del fondo cinese HSG. Lo scrive Bloomberg, citando persone a conoscenza della questione.
L'operazione potrebbe ammontare a un debito compreso tra 800 e 900 milioni di euro
e si prevede che altri istituti di credito si uniranno al gruppo. HSG, precedentemente nota come Sequoia Capital China, ha annunciato
a dicembre l'acquisto di Golden Goose da Permira in un accordo che ha valutato l'azienda poco più di 2,5 miliardi di euro.
Il finanziamento dovrebbe avvenire sotto forma di obbligazioni high-yield
, possibilmente a tasso variabile, in linea con il debito precedente di Golden Goose, secondo riferito a Bloomberg dalle fonti.