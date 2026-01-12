Milano 15:44
45.706 -0,03%
Nasdaq 15:44
25.699 -0,26%
Dow Jones 15:44
49.268 -0,48%
Londra 15:44
10.127 +0,02%
Francoforte 15:44
25.402 +0,56%

Golden Goose, rumors: Goldman, JPMorgan e UBS guidano finanziamento del debito

Finanza
Golden Goose, rumors: Goldman, JPMorgan e UBS guidano finanziamento del debito
(Teleborsa) - Goldman Sachs, JPMorgan Chase e UBS stanno guidando un'operazione di finanziamento del debito a supporto dell'acquisizione del produttore italiano di sneaker di lusso Golden Goose da parte del fondo cinese HSG. Lo scrive Bloomberg, citando persone a conoscenza della questione.

L'operazione potrebbe ammontare a un debito compreso tra 800 e 900 milioni di euro e si prevede che altri istituti di credito si uniranno al gruppo. HSG, precedentemente nota come Sequoia Capital China, ha annunciato a dicembre l'acquisto di Golden Goose da Permira in un accordo che ha valutato l'azienda poco più di 2,5 miliardi di euro.

Il finanziamento dovrebbe avvenire sotto forma di obbligazioni high-yield, possibilmente a tasso variabile, in linea con il debito precedente di Golden Goose, secondo riferito a Bloomberg dalle fonti.
Condividi
```