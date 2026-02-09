Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:17
25.324 +0,99%
Dow Jones 18:17
50.087 -0,06%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Unione Europea, Indice Sentix in febbraio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Unione Europea, Indice Sentix in febbraio
Unione Europea, Indice Sentix in febbraio pari a 4,2 punti, in aumento rispetto al precedente -1,8 punti (la previsione era -0,2 punti).
Condividi
```