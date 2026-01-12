Infortuni e malattie professionali, Inail: calano gli indici ma crescono decessi e patologie

(Teleborsa) - Nei primi undici mesi del 2025
le denunce di infortunio sul lavoro mostrano un quadro articolato
. Secondo i dati Inail di novembre
, gli infortuni avvenuti in occasione di lavoro registrano un lieve aumento (+0,4%) rispetto allo stesso periodo del 2024
, così come i decessi (+1,0%). In crescita più marcata la componente in itinere, con un +3,0% delle denunce e un +3,4% dei casi mortali.
Nonostante ciò, l’incidenza infortunistica sul numero degli occupati continua a diminuire nel medio periodo: dalle 1.848 denunce ogni 100mila occupati del 2019 si è passati alle 1.594 del 2025 (-13,7%).
Il confronto con il 2024 evidenzia una sostanziale stabilità (-0,4%). Aumentano invece in modo significativo le denunce di malattie professionali
, che raggiungono quota 90.288 (+10,6% su base annua),
con una crescita diffusa soprattutto nelle gestioni Industria e servizi e Agricoltura.
Le patologie più frequenti restano quelle osteo-muscolari, seguite da disturbi del sistema nervoso, dell’udito, tumori e malattie respiratorie.
Sul fronte settoriale, gli infortuni in occasione di lavoro crescono nelle Costruzioni, nel Commercio e nella Sanità
, mentre calano in Manifattura, Trasporti e Servizi di supporto alle imprese
. Dal punto di vista territoriale si segnala una riduzione nel Nord-Ovest e al Sud, a fronte di aumenti nel Centro e nelle Isole.
Le denunce di infortunio in itinere continuano a rappresentare una quota crescente del totale (19,2%),
con incrementi in tutte le aree del Paese. In aumento anche i decessi
legati agli spostamenti casa-lavoro, soprattutto nella gestione Industria e servizi. In crescita anche gli infortuni che coinvolgono gli studenti,
saliti a oltre 74mila casi (+5,5%),
sebbene in calo quelli legati ai percorsi di formazione scuola-lavoro. I dati, ricorda l’Inail, sono ancora provvisori e dovranno essere consolidati
al termine delle procedure amministrative e sanitarie.