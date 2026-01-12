Milano 17:35
Infortuni e malattie professionali, Inail: calano gli indici ma crescono decessi e patologie

(Teleborsa) - Nei primi undici mesi del 2025 le denunce di infortunio sul lavoro mostrano un quadro articolato. Secondo i dati Inail di novembre, gli infortuni avvenuti in occasione di lavoro registrano un lieve aumento (+0,4%) rispetto allo stesso periodo del 2024, così come i decessi (+1,0%). In crescita più marcata la componente in itinere, con un +3,0% delle denunce e un +3,4% dei casi mortali.

Nonostante ciò, l’incidenza infortunistica sul numero degli occupati continua a diminuire nel medio periodo: dalle 1.848 denunce ogni 100mila occupati del 2019 si è passati alle 1.594 del 2025 (-13,7%). Il confronto con il 2024 evidenzia una sostanziale stabilità (-0,4%).

Aumentano invece in modo significativo le denunce di malattie professionali, che raggiungono quota 90.288 (+10,6% su base annua), con una crescita diffusa soprattutto nelle gestioni Industria e servizi e Agricoltura. Le patologie più frequenti restano quelle osteo-muscolari, seguite da disturbi del sistema nervoso, dell’udito, tumori e malattie respiratorie.

Sul fronte settoriale, gli infortuni in occasione di lavoro crescono nelle Costruzioni, nel Commercio e nella Sanità, mentre calano in Manifattura, Trasporti e Servizi di supporto alle imprese. Dal punto di vista territoriale si segnala una riduzione nel Nord-Ovest e al Sud, a fronte di aumenti nel Centro e nelle Isole.

Le denunce di infortunio in itinere continuano a rappresentare una quota crescente del totale (19,2%), con incrementi in tutte le aree del Paese. In aumento anche i decessi legati agli spostamenti casa-lavoro, soprattutto nella gestione Industria e servizi. In crescita anche gli infortuni che coinvolgono gli studenti, saliti a oltre 74mila casi (+5,5%), sebbene in calo quelli legati ai percorsi di formazione scuola-lavoro. I dati, ricorda l’Inail, sono ancora provvisori e dovranno essere consolidati al termine delle procedure amministrative e sanitarie.
