Regno Unito, crescono i prezzi delle case a gennaio

(Teleborsa) - I prezzi delle abitazioni nel Regno Unito sono aumentati dello 0,3%, nel mese di gennaio, risultando l’1% più alti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, secondo i dati diffusi daL’incremento mensile è in linea con le attese degli analisti, mentre l’aumento annuale ha superato le stime che indicavano un +0,7%.Nonostante il rialzo dei prezzi, gli ultimi dati dellamostrano un rallentamento dell’attività sul mercato immobiliare: il numero diapprovati a dicembre è sceso ai livelli più bassi da giugno 2024, segnalando una domanda ancora debole e un contesto di incertezza per gli acquirenti.