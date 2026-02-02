Milano 9:05
Regno Unito, crescono i prezzi delle case a gennaio

Regno Unito, crescono i prezzi delle case a gennaio
(Teleborsa) - I prezzi delle abitazioni nel Regno Unito sono aumentati dello 0,3%, nel mese di gennaio, risultando l’1% più alti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, secondo i dati diffusi da Nationwide Building Society.

L’incremento mensile è in linea con le attese degli analisti, mentre l’aumento annuale ha superato le stime che indicavano un +0,7%.

Nonostante il rialzo dei prezzi, gli ultimi dati della Bank of England mostrano un rallentamento dell’attività sul mercato immobiliare: il numero di mutui approvati a dicembre è sceso ai livelli più bassi da giugno 2024, segnalando una domanda ancora debole e un contesto di incertezza per gli acquirenti.
