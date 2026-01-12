Marzocchi Pompe, nuovo brevetto per la versione reversibile delle pompe della famiglia Elika

Marzocchi Pompe

(Teleborsa) -ha fatto sapere che l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (UIBM)ha concesso un. Il brevetto è ora in fase di rilascio la porzione Europea in EP24711633.8.Gli studi, le simulazioni, le prototipazioni e le prove che hanno portato alla definizione della domanda per ottenere il brevetto sono stati realizzati dal team R&D di Marzocchi Pompe con la collaborazione storica delL’attività inventiva riguarda il sistema idraulico bilaterale di compensazione per un completo bilanciamento delle forze assiali su una macchina di tipo reversibile, con rotori a dentatura elicoidale a profilo coniugato senza intrappolamento del fluido, che possa essere utilizzata come pompa e motore funzionante con verso di rotazione orario oppure antiorario. Lo scopo del progetto è stato quello di realizzare una macchina idraulica che sia versatile, efficiente, affidabile, economica e di semplice fabbricazione.A causa dell’impiego sempre più diffuso di macchine operatrici e mezzi di trasporto ibridi o elettrici, spiega la società, sono sempre più richiesti attuatori idraulici od elettroidraulici a bassa rumorosità, in quanto, eliminando la rumorosità tipica del motore endotermico, le sorgenti di rumore dei componenti oleodinamici sono diventati predominanti.Alcune di queste applicazioni utilizzano pompe reversibili, ed al momento manca una risposta tecnica valida a questa problematica. Tipici esempi di applicazioni reversibili sono le trasmissioni idrostatiche o alcuni sistemi di sterzatura. Analogamente, l’uso di motori idraulici reversibili è utile nelle applicazioni in cui è necessario poter cambiare il verso della coppia disponibile all’albero diuscita del motore idraulico.Il mercato di riferimento dell’innovazione tecnologica realizzata da Marzocchi Pompe, quello delle macchine operatrici e dei trasporti pubblici sia ibridi che elettrici, è in forte ascesa a livello mondiale. È in continua evoluzione e sempre più orientato verso il perfezionamento dei prodotti offerti, introducendo nuovi elementi che risultano essenziali quali, un’elevata silenziosità el’assenza della trasmissione di vibrazioni agli altri componenti del sistema.Lo sviluppo del nuovo prodotto e la sua successiva commercializzazione comporteranno quindi per Marzocchi Pompe un fatturato aggiuntivo ed incrementale con uno spostamento della produzione verso prodotti a maggior valore aggiunto.