OSAKA I DANCE: ballare sull’orlo dell’atomica

(Teleborsa) - Era il 1965 quandorendeva la foto dello spaventosoe lo trasformava in un'altra delle sue icone, al pari di Marilyn o della Campbell Soup: un modo per dire, vent'anni dopo, che l'atomica non faceva più paura e che anzi era diventata a sua volta unOggi quella: i grandi del mondo non hanno più paura di nominare il grande tabù e spetta di nuovo all'arte e alla cultura esorcizzare il timore di una generazione, come è già accaduto durante la. Oggi, a differenza di ieri, il confine fra reale, immaginario e possibile è molto più sfumato: nell'era deie dell'scopriremo forse che alla Casa Bianca esiste veramente una War Room e che il Doomsday Clock sta andando decisamente più veloce del previsto.Fra i '70 e gli '80 fu l'ad incaricarsi di dare voce alla paura e alla protesta, parlando die di, ma anche il pop non rimase a guardare e nascose un messaggio segreto addirittura nel tormentone Vamos alla Playa.Oggi, nel 2026, all'alba di un nuovo anno che nessuno sa cosa porterà nel mondo, il producercittà simbolo del progresso e dell'innovazione: è dopo la deflagrazione, che sommerge di detriti la memoria collettiva, resta solo un mosaico di solitudini e individualità, in un mondo che si interroga sui grandi temi a cui, da quasi un secolo, non riesce a dare una riposta.In uscita il 13 gennaio 2026,una ballad contemporanea ed elettronica che è una metafora disturbante del presente. Alternando poesia, spoken word e canzoni, Marco del Bene - già premiato come best soundtrack alper la colonna sonora di Not To Forget – non propone risposte o soluzioni, ma dipinge frammenti di umanità, vibrazioni emotive, storie minime che riflettono un disagio condiviso. Tra tutti, i, storica poesia di Charles Bukowski qui musicata, che rafforza lo spessore poetico del progetto e ne esplicita la tensione tra intimità e disincanto. La poesia diventa così uno spazio di resistenza, un luogo in cui la fragilità individuale si trasforma in gesto politico.Di grande impatto anche il: la copertina dell'album, con ilcurata dallo stesso Marco del Bene, e la falena sulla copertina del singolo che lo ha anticipato, CHAMPIONS OF LONELINES, una falena firmata dall'artista Andrea Lelario oggi conservata nei taccuini delle Gallerie degli Uffizi di Firenze.Il disco è firmato interamente da Marco del Bene aka MKDB e vede la, nelle parti rap e cantate.