"Parole che curano, parole che feriscono": invecchiamento e terza età senza veli e stereotipi

(Teleborsa) - E' in programma il prossimo 9 marzo il workshop "Parole che curano, parole che feriscono"
, presso la Sala Auditorium UniCredit, promosso dalla Fondazione Alberto Sordi
in collaborazione con Fondazione Substantia
, con il patrocinio della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e ISCOM. UniCredit è partner
dell’iniziativa.
Il workshop nasce con l’obiettivo di superare gli stereotipi sull’invecchiamento e sui luoghi della cura
. Troppo spesso, infatti, la terza età viene descritta come un problema o un costo sociale, dimenticando che dietro ogni numero ci sono persone, relazioni,
competenze e storie di valore.
L’incontro si rivolge a giornalisti, comunicatori, addetti stampa, docenti e operatori del terzo settore, offrendo strumenti concreti per raccontare la fragilità in modo più consapevole e rispettoso
della dignità delle persone anziane.
La mattinata sarà aperta dal saluto di Guido D’Ubaldo
, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, seguito dall’intervento di Luca Rosati
, Responsabile Territorial Development Centro Italia di UniCredit. Esperti del mondo della comunicazione, della sanità e delle politiche sociali si confronteranno sul ruolo del linguaggio e delle immagini nella costruzione dell’immaginario collettivo legato all’età anziana.
"Raccontare la terza età non significa solo descrivere una fase della vita, ma contribuire a definire il tipo di società che vogliamo essere. Il linguaggio dell’informazione può rafforzare stereotipi oppure aprire nuovi sguardi sull’invecchiamento e sulla cura", afferma Grazia Della Torre
, Business Development della Fondazione Alberto Sordi.
"La longevità è un megatrend che riguarda tutta la società, dai singoli individui alle aziende. In UniCredit ci impegniamo ad aiutare i nostri clienti e, più in generale, i consumatori ad orientarsi attraverso questi profondi cambiamenti sociali ed economici. Per aiutare i nostri clienti e consumatori a comprendere gli impatti di una maggiore longevità, UniCredit ha organizzato l’anno scorso il suo primo
Longevity Economic Forum", dichiara Luca Rosati
, Responsabile Territorial Development Centro Italia di UniCredit.