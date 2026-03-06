"Parole che curano, parole che feriscono": invecchiamento e terza età senza veli e stereotipi

UniCredit

(Teleborsa) - E' in programma il prossimo 9 marzo il workshop, presso la Sala Auditorium UniCredit, promosso dallain collaborazione con, con il patrocinio della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e ISCOM.dell’iniziativa.Il workshop nasce con. Troppo spesso, infatti, la terza età viene descritta come un problema o un costo sociale, dimenticando che dietro ogni numero ci sono persone, relazioni,competenze e storie di valore.L’incontro si rivolge a giornalisti, comunicatori, addetti stampa, docenti e operatori del terzo settore, offrendodella dignità delle persone anziane.La mattinata sarà aperta dal saluto di, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, seguito dall’intervento di, Responsabile Territorial Development Centro Italia di UniCredit. Esperti del mondo della comunicazione, della sanità e delle politiche sociali si confronteranno sul ruolo del linguaggio e delle immagini nella costruzione dell’immaginario collettivo legato all’età anziana."Raccontare la terza età non significa solo descrivere una fase della vita, ma contribuire a definire il tipo di società che vogliamo essere. Il linguaggio dell’informazione può rafforzare stereotipi oppure aprire nuovi sguardi sull’invecchiamento e sulla cura", afferma, Business Development della Fondazione Alberto Sordi."La longevità è un megatrend che riguarda tutta la società, dai singoli individui alle aziende. In UniCredit ci impegniamo ad aiutare i nostri clienti e, più in generale, i consumatori ad orientarsi attraverso questi profondi cambiamenti sociali ed economici. Per aiutare i nostri clienti e consumatori a comprendere gli impatti di una maggiore longevità, UniCredit ha organizzato l’anno scorso il suo primoLongevity Economic Forum", dichiara, Responsabile Territorial Development Centro Italia di UniCredit.