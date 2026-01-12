UniCredit, emesso bond perpetuo da 1 miliardo di euro con reset spread a nuovo minimo record

(Teleborsa) - UniCredit
ha collocato strumenti Additional Tier 1
destinati a investitori istituzionali per un totale di 1 miliardo di euro
. Questo Additional Tier 1, parte del piano di funding MREL di UniCredit rivolto agli investitori istituzionali per il 2026, rafforza il Tier 1 Ratio per circa 35 punti base.
Il processo di book building ha generato una domanda per oltre 4 miliardi di euro da parte di più di 220 investitori
, consentendo di rivedere al ribasso la guidance, inizialmente indicata in area 6,25%, e di fissare la cedola a 5,80%, con un reset spread di 301,3 punti base, il più basso di sempre per UniCredit e il più basso nell'attuale mercato AT1 in euro.
L'allocazione finale ha visto la prevalenza di fondi
(49%), hedge funds
(28%) e banche
(14%), con la seguente ripartizione geografica: UK (37%), Asia (14%), Italia (10%) e Francia (10%).
Il trigger del 5,125% sul Common Equity Tier1 (CET1) prevede che, qualora il coefficiente CET1 del Gruppo o di UniCredit scenda al di sotto di tale soglia, il valore nominale dei titoli sarà ridotto temporaneamente dell'importo necessario a ripristinarne il livello. I titoli sono perpetui
e possono essere richiamati dall'emittente, soggetto al rispetto dei requisiti regolamentari applicabili, in qualsiasi giorno di calendario nel semestre che inizia il 3 dicembre 2035 e termina il 3 giugno 2036 e successivamente in qualsiasi data di pagamento cedola.
Gli strumenti pagheranno cedole a tasso fisso pari al 5,80%
annuo fino a giugno 2036 su base semestrale; in seguito, se non verrà esercitata la facoltà di rimborso anticipato, le stesse verranno ridefinite a intervalli di 5 anni sulla base del tasso swap di pari scadenza vigente al momento e maggiorato di 301,3 punti base, calcolato su base annuale e rideterminato su base semestrale come da prassi di mercato. Come previsto dai requisiti regolamentari, il pagamento della cedola è pienamente discrezionale.
UniCredit ha ricoperto il ruolo di Global Coordinator e di Joint Bookrunner
assieme a Barclays
, BNP PARIBAS
, BofA
, Deutsche Bank
, Morgan Stanley
e Santander
.