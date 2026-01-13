Agricoltura: al via dal 2026 le nuove procedure AgriCat contro i rischi climatici

(Teleborsa) - La gestione del rischio agricolo entra in una nuova fase.
A partire dal 2026, Agricat
introduce procedure più semplici e digitali per la presentazione delle denunce di sinistro legate agli eventi catastrofal
i, in particolare gelo/brina e siccità
. La novità più importante riguarda il modo in cui viene presentata la denuncia
: non sarà più l’agricoltore a doverla compilare, sia pure assistito da procedure guidate.
Per questi eventi, infatti, sarà il sistema AgriCat
a predisporre automaticamente una denuncia di sinistro precompilata
, utilizzando i dati già presenti nel fascicolo aziendale con piano di coltivazione grafico aggiornato e le informazioni meteo-climatiche ufficiali. In pratica, se un’azienda ha terreni che rientrano nelle aree colpite da gelo o siccità, la denuncia viene generata in automatico per tutti gli imprenditori agricoli
che hanno aggiornato il proprio piano di coltivazione grafico nell’anno.
All’azienda agricola, o al CAA di fiducia
, resta solo il compito di confermare le informazioni, integrandole o modificandole ,se necessario, e trasmettere la denuncia di sinistro. La denuncia dovrà essere presentata entro 30 giorni dall’evento, salvo casi eccezionali.
L’importanza del .termine entro il quale presentare una denuncia di danno è legato alla velocità di intervento del Fondo sia nella verifica in campo, sia nella liquidazione dei danni. Anche la firma diventa digitale.
Oltre alla firma tradizionale e a quella online tramite codice OTP, sarà possibile anche apporre una firma elettronica avanzata, utilizzando SPID o CIE.
Inoltre, i CAA avranno a disposizione nuovi strumenti per consultare dati e statistiche, migliorando l’assistenza alle aziende agricole.
L’obiettivo è chiaro: meno burocrazia, meno sviste in fase di predisposizione e tempi più rapidi, dichiara l’Amministratore delegato Massimo Tabacchiera.
Con queste nuove modalità, AgriCat punta a rendere il Fondo mutualistico nazionale uno strumento sempre più efficace per tutelare il reddito degli agricoltori, in un contesto climatico segnato da eventi estremi sempre più frequenti.