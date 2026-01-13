Agricoltura: al via dal 2026 le nuove procedure AgriCat contro i rischi climatici

(Teleborsa) - LaA partire dal 2026,introduce procedure più semplici e digitali per lai, in particolare. La novità più importante riguarda il: non sarà più l’agricoltore a doverla compilare, sia pure assistito da procedure guidate.Per questi eventi, infatti, sarà il sistemaa predisporre automaticamente, utilizzando i dati già presenti nel fascicolo aziendale con piano di coltivazione grafico aggiornato e le informazioni meteo-climatiche ufficiali. In pratica, se un’azienda ha terreni che rientrano nelle aree colpite da gelo o siccità,che hanno aggiornato il proprio piano di coltivazione grafico nell’anno.All’, resta solo il compito di confermare le informazioni, integrandole o modificandole ,se necessario, e trasmettere la denuncia di sinistro.L’importanza del .termine entro il quale presentare una denuncia di danno è legato alla velocità di intervento del Fondo sia nella verifica in campo, sia nella liquidazione dei danni.Oltre alla firma tradizionale e a quella online tramite codice OTP, sarà possibile anche apporre una firma elettronica avanzata,Inoltre, i CAA avranno a disposizione nuovi strumenti per consultare dati e statistiche, migliorando l’assistenza alle aziende agricole.L’obiettivo è chiaro:Con queste nuove modalità, AgriCat punta a rendere il Fondo mutualistico nazionale uno strumento sempre più efficace per tutelare il reddito degli agricoltori, in un contesto climatico segnato da eventi estremi sempre più frequenti.