Milano 9:09
45.694 -0,08%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 9:09
10.149 +0,09%
25.407 +0,01%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 12/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 12 gennaio

Seduta sostanzialmente invariata per il derivato italiano, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,03%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 45.860, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 45.750. L'equilibrata forza rialzista del Future sul FTSE MIB è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 45.970.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
