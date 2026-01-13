Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 12/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 gennaio
Seduta sostanzialmente invariata per il derivato italiano, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,03%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 45.860, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 45.750. L'equilibrata forza rialzista del Future sul FTSE MIB è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 45.970.
