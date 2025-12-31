Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 30/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 dicembre
Apprezzabile rialzo per il derivato italiano, in guadagno dell'1,14% sui valori precedenti.
Lo status tecnico del Future sul FTSE MIB è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 45.225, mentre il primo supporto è stimato a 44.715. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 45.735.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)