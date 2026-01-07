Milano 13:16
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 6/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 gennaio

Performance infelice per il derivato italiano, che chiude la giornata del 6 gennaio con una variazione percentuale negativa dello 0,22% rispetto alla seduta precedente.

Tecnicamente, il Future sul FTSE MIB è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 46.340, mentre il supporto più immediato si intravede a 44.945. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 47.735.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
