Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 9/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 gennaio
Giornata fiacca per il derivato italiano, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,11%.
Il quadro tecnico di breve periodo del Future sul FTSE MIB mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 45.935. Rischio di discesa fino a 45.725 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 46.145.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)