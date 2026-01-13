Banca di Asti acquista l'80% di Credit Data Research Italia per crescere nella finanza d'impresa

(Teleborsa) -ha perfezionato l'(CDR Italia), società leader di settore sul mercato italiano per servizi di finanza agevolata e finanza d'impresa. Carlo Spagliardi, fondatore di CDR Italia, è confermato Consigliere e Direttore Generale della Società.L'operazione, di cui non sono stati divulgati i dettagli finanziari, è finalizzata all'integrazione dei servizi offerti alle imprese dalla banca con quelli offerti da CDR, quali l', a sostegno degli investimenti in progetti di crescita e sviluppo. L'operazione dà seguito all'accordo commerciale in essere dal 2018 tra la banca e CDR."Questa operazione - commenta l'- èdel Gruppo, che prevede un rafforzamento nel segmento corporate. Mediante la collaborazione con CDR intendiamo ampliare l'offerta di consulenza strategica e gestionale alle PMI, offrendo soluzioni su misura che accompagnino le aziende nei loro piani di investimento ed espansione, mettendo a valore le sinergie tra le competenze finanziarie della banca e l'esperienza nella consulenza specialistica di CDR Italia e arricchendo la cultura della Banca nei servizi a favore del segmento corporate"."Conosciamo da tempo Banca di Asti con cui collaboriamo proficuamente - dichiara- e siamo certi che l'ingresso nel nostro capitale porti benefici ad entrambi. Da parte nostra continueremo ad affiancare le aziende nel loro percorso con la consueta professionalità e indipendenza che ci viene riconosciuta dal mercato, anche ampliando l'offerta di servizi alle imprese. Il nostro piano di sviluppo è confermato e si rafforza la volontà di aumentare il nostro organico e di essere presenti capillarmente in tutta Italia per essere sempre più vicini ai bisogni delle imprese,".