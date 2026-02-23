Milano 17:35
Startup Finlandese IQM punta all'IPO a Wall Street. Valutazione pre-money di circa 1,8 miliardi di dollari

Fusione con la SPAC Real Asset Acquisition

(Teleborsa) - La startup finlandese di calcolo quantistico IQM ha annunciato l'intenzione di diventare una delle prime aziende europee quotate in borsa nel settore, grazie alla fusione con Real Asset Acquisition, SPAC (special purpose acquisition company) quotata al Nasdaq.

L'accordo di fusione porterà IQM a quotarsi come American Depositary Shares (ADS) su una delle due principali borse valori statunitensi.

L'accordo, che conferisce alla startup finlandese una valutazione azionaria iniziale di 1,8 miliardi di dollari, è in attesa dell'approvazione degli azionisti e del soddisfacimento di altre condizioni normative, ha affermato l'azienda in una nota di lunedì.

L'operazione prevede un finanziamento di oltre 300 milioni di dollari - sotto forma di investimenti privati ??in finanziamenti azionari pubblici e liquidità detenuta nel conto fiduciario di Real Asset Acquisition - con l'obiettivo di accelerare lo sviluppo tecnologico e commerciale di IQM verso il quantum computing fault-tolerance, rafforzando ulteriormente la sua posizione di fornitore leader di computer quantistici.

L'azienda prevede che la transazione venga completata intorno a giugno di quest'anno, con la quotazione in borsa poco dopo. Sta anche valutando una doppia quotazione alla borsa di Helsinki.

IQM ha venduto finora 21 sistemi quantistici a 13 clienti, ha dichiarato l'azienda. Ha realizzato almeno 35 milioni di dollari di fatturato non verificato nel 2025.




