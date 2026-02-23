Startup Finlandese IQM punta all'IPO a Wall Street. Valutazione pre-money di circa 1,8 miliardi di dollari

Real Asset Acquisition

(Teleborsa) - La startup finlandese di calcolo quantisticoha annunciato l'intenzione di diventare una delle, grazie allacon, SPAC (special purpose acquisition company) quotata al Nasdaq.L'accordo di fusione porterà IQM a quotarsi come(ADS) su una delle due principaliL'accordo, che conferisce alla startup finlandese una, èdegli azionisti e del soddisfacimento di altre condizioni normative, ha affermato l'azienda in una nota di lunedì.L'operazione prevede un- sotto forma di investimenti privati ??in finanziamenti azionari pubblici e liquidità detenuta nel conto fiduciario di Real Asset Acquisition - con l'obiettivo di accelerare lo sviluppo tecnologico e commerciale di IQM verso il quantum computing fault-tolerance, rafforzando ulteriormente la sua posizione di fornitore leader di computer quantistici.L'azienda prevede che la transazione venga completata intorno adi quest'anno, con la quotazione in borsa poco dopo. Sta anche valutando unaIQM ha venduto finora 21 sistemi quantistici a 13 clienti, ha dichiarato l'azienda. Ha realizzato