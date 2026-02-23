Startup Finlandese IQM punta all'IPO a Wall Street. Valutazione pre-money di circa 1,8 miliardi di dollari

(Teleborsa) - La startup finlandese di calcolo quantistico IQM
ha annunciato l'intenzione di diventare una delle prime aziende europee quotate in borsa nel settore
, grazie alla fusione
con Real Asset Acquisition
, SPAC (special purpose acquisition company) quotata al Nasdaq.
L'accordo di fusione porterà IQM a quotarsi come American Depositary Shares
(ADS) su una delle due principali borse valori statunitensi
.
L'accordo, che conferisce alla startup finlandese una valutazione azionaria iniziale di 1,8 miliardi di dollari
, è in attesa dell'approvazione
degli azionisti e del soddisfacimento di altre condizioni normative, ha affermato l'azienda in una nota di lunedì.
L'operazione prevede un finanziamento di oltre 300 milioni di dollari
- sotto forma di investimenti privati ??in finanziamenti azionari pubblici e liquidità detenuta nel conto fiduciario di Real Asset Acquisition - con l'obiettivo di accelerare lo sviluppo tecnologico e commerciale di IQM verso il quantum computing fault-tolerance, rafforzando ulteriormente la sua posizione di fornitore leader di computer quantistici.
L'azienda prevede che la transazione venga completata intorno a giugno
di quest'anno, con la quotazione in borsa poco dopo. Sta anche valutando una doppia quotazione alla borsa di Helsinki
.
IQM ha venduto finora 21 sistemi quantistici a 13 clienti, ha dichiarato l'azienda. Ha realizzato almeno 35 milioni di dollari di fatturato non verificato nel 2025
.