Cardinal Health migliora l'outlook, titolo in rally

(Teleborsa) - Brilla Cardinal Health che passa di mano con un aumento del 4,24%.

A fare da assist al titolo contribuisce il miglioramento delle previsioni di utili da parte del distributore di prodotti farmaceutici: per il 2026, l'utile per azione rettificato è atteso ora superiore ai 10 dollari dal range di 9,65-9,85 dollari indicato in precedenza.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del distributore di prodotti farmaceutici rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.

Lo status tecnico di Cardinal Health mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 207,1 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 213,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 203,1.
