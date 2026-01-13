Milano 12-gen
Nasdaq 12-gen
Dow Jones 12-gen
Londra 12-gen
Francoforte 12-gen
Circle Group, nuovo contratto da 315.000 euro per l'evoluzione delle piattaforme MILOS

(Teleborsa) - Circle Group, PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha annunciato la sottoscrizione di un nuovo accordo con un primario operatore del trasporto intermodale. Il contratto, della durata di 12 mesi, ha un valore di circa 315.000 euro ed è focalizzato sull'evoluzione tecnologica delle piattaforme MILOS MTO e TFP.

Il progetto mira a potenziare la collaborazione tra gli attori della supply chain attraverso l'integrazione dei flussi operativi e una tracciabilità end-to-end completa. L'obiettivo centrale è incrementare l'efficienza, la trasparenza e la sostenibilità nella gestione di sistemi logistici complessi.

Un elemento distintivo dell'intesa riguarda l’implementazione di un sistema evoluto basato su modelli matematici e algoritmi di ottimizzazione avanzata. Questa soluzione sarà in grado di analizzare parametri critici — quali costi, tempi di percorrenza, distanze e impatti ambientali — per individuare e proporre le opzioni di viaggio ottimali per la componente intermodale.

"Questa ulteriore evoluzione del contratto per l’adozione delle piattaforme MILOS MTO e TFP rappresenta un’ulteriore conferma dell’affidabilità delle nostre soluzioni e del loro ruolo strategico nel percorso di innovazione digitale della logistica intermodale – ha dichiarato Luca Abatello, Presidente e CEO di Circle Group –. In uno scenario in costante cambiamento, il Gruppo continua a investire per sviluppare tecnologie sempre più integrate, intelligenti e capaci di creare valore tangibile per i clienti, in linea con gli obiettivi del piano industriale Connect 4 Agile Growth".
