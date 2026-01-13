Circle Group, nuovo contratto da 315.000 euro per l'evoluzione delle piattaforme MILOS

Circle Group

(Teleborsa) -, PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha annunciato la sottoscrizione di uncon un. Il contratto, della durata di 12 mesi, ha un valore di circa 315.000 euro ed è focalizzato sull'evoluzione tecnologica delle piattaformeIl progetto mira a potenziare la collaborazione tra gli attori dellaattraverso l'integrazione dei flussi operativi e una tracciabilità end-to-end completa. L'obiettivo centrale è incrementare l'efficienza, la trasparenza e la sostenibilità nella gestione di sistemi logistici complessi.Un elemento distintivo dell'intesa riguarda l’implementazione di un sistema evoluto basato sudi. Questa soluzione sarà in grado di analizzare parametri critici — quali costi, tempi di percorrenza, distanze e impatti ambientali — per individuare e proporre le opzioni di viaggio ottimali per la componente intermodale."Questa ulteriore evoluzione del contratto per l’adozione delle piattaforme MILOS MTO e TFP rappresenta un’ulteriore conferma dell’affidabilità delle nostre soluzioni e del loro ruolo strategico nel percorso di innovazione digitale della logistica intermodale – ha dichiarato, Presidente e CEO di Circle Group –. In uno scenario in costante cambiamento, il Gruppo continua a investire per sviluppare tecnologie sempre più integrate, intelligenti e capaci di creare valore tangibile per i clienti, in linea con gli obiettivi del piano industriale".