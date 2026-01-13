Conte Diamonds punta a raddoppiare l'organico mentre lavora alla quotazione in Borsa

(Teleborsa) -, azienda specializzata nella creazione di gioielli artigianali con diamante e gemme di colore, ha lanciato une collaboratori. Sono infatti una ventina le nuove posizioni aperte, che porteranno l'organico della società a 40 persone. Il piano di ampliamento dell'organico coinvolge tutte le principali funzioni aziendali, dal marketing allo sviluppo prodotto, dalla creatività al digital.A 15 anni dalla sua nascita, Conte Diamonds è. Secondo la società, questi passi rappresentano "un segnale di forte ambizione e fiducia nel futuro", con un progetto che si traduce non solo in nuove opportunità di crescita aziendale, ma anche in percorsi professionali di alto profilo per giovani talenti e figure esperte."Il nostro obiettivo è costruire una marca solida, riconoscibile e distintiva, rafforzando ogni area aziendale con competenze eccellenti - ha dichiarato il- Stiamo accogliendo talenti con background di spessore e specializzazioni avanzate, perché crediamo che siano le persone, prima di tutto, a determinare la forza competitiva di un brand. Investire nelle persone significa investire nel futuro di Conte Diamonds".