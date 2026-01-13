Conte Diamonds punta a raddoppiare l'organico mentre lavora alla quotazione in Borsa

(Teleborsa) - Conte Diamonds
, azienda specializzata nella creazione di gioielli artigianali con diamante e gemme di colore, ha lanciato un importante programma di assunzioni che la porterà a raddoppiare il numero di dipendenti
e collaboratori. Sono infatti una ventina le nuove posizioni aperte, che porteranno l'organico della società a 40 persone. Il piano di ampliamento dell'organico coinvolge tutte le principali funzioni aziendali, dal marketing allo sviluppo prodotto, dalla creatività al digital.
A 15 anni dalla sua nascita, Conte Diamonds è appena diventata S.p.A e punta a quotarsi in Borsa entro tre anni
. Secondo la società, questi passi rappresentano "un segnale di forte ambizione e fiducia nel futuro", con un progetto che si traduce non solo in nuove opportunità di crescita aziendale, ma anche in percorsi professionali di alto profilo per giovani talenti e figure esperte.
"Il nostro obiettivo è costruire una marca solida, riconoscibile e distintiva, rafforzando ogni area aziendale con competenze eccellenti - ha dichiarato il CEO Giuseppe Conte
- Stiamo accogliendo talenti con background di spessore e specializzazioni avanzate, perché crediamo che siano le persone, prima di tutto, a determinare la forza competitiva di un brand. Investire nelle persone significa investire nel futuro di Conte Diamonds".