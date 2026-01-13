Flix annuncia l’acquisizione di una quota di maggioranza di Flibco

(Teleborsa) -, l’operatore globale travel tech, annuncia l’di unadi, piattaforma leader in Europa nel settore dei trasferimenti aeroportuali, attualmente di proprietà della(ex Sales-Lentz Group), con sede in Lussemburgo. Flix si espande così nel segmento delrafforzando la sua posizione sul mercato europeo e supportando, allo stesso tempo, la crescita di Flibco come parte del gruppo. SLG resterà azionista di minoranza e un partner strategico.Grazie a questo investimento, Flix può ampliare il range deial di là dei viaggi di lunga percorrenza. La società, che in passato ha già lanciato con successo servizi shuttle in mercati come lae offre collegamenti di lungo raggio con gli aeroporti di tutta Europa, vede in questa operazione un grande potenziale grazie alla rete consolidata di Flibco e al suonel settore.Flibco, che opera in sette Paesi incon le aziende partner locali, si è affermata come uno dei principali servizi di trasporto aeroportuale in Europa. Il suoe l’attenzione agli aspetti di innovazione e digitalizzazione rappresentano ilpresupposto ideale per una sua facile integrazione nell’ecosistema digitale di Flix., Amministratore Delegato di Flix, ha commentato: "Negli anni, abbiamo osservato che esiste una richiesta di forme di trasporto affidabili e convenienti per spostarsi da e verso gli aeroporti, oltre che fra le città. Questo investimento ci consentirà di espanderci all’interno del segmento del trasporto aeroportuale in modo mirato. Flibco ha saputo costruire un business solido in un mercato frammentato, e siamo fiduciosi che, sfruttando l’infrastruttura tecnologica e l’ampia rete internazionale di Flix, potremo valorizzarne ancora di più il potenziale"., Associate SLG ha commentato: "L’idea di Flibco è nata da un obiettivo ben preciso: quello di diventare il leader nella mobilità aeroportuale. Poter contare su un partner efficiente che condivide questa ambizione rappresenta per noi un importante punto di svolta. Come società di famiglia, abbiamo sempre messo l’innovazione al centro del nostro operato, e Flibco riflette questo spirito. Ora, con Flix al nostro fianco, possiamo portare avanti questa visione a livello internazionale e creare nuove opportunità per l’intero gruppo".continueranno a prenotare i propri biglietti direttamente sul sito flibco.com. In futuro, le tratte Flibco saranno prenotabili anche sui canali Flix: i passeggeri potranno così combinare l’offerta deglidi Flibco con quella erogata da Flix per i collegamenti interurbani di lunga percorrenza.Per ile il team Flibco, la situazione resterà invariata. La società continuerà a operare dalla sede in Lussemburgo sotto la guida dell’Amministratore Delegato, proseguendo l’espansione come parte del gruppo Flix. SLG resterà un importante azionista di minoranza e un partner strategico, mettendo a disposizione le sue competenze in campo di trasporto regionale e internazionale., Amministratore Delegato di Flibco, ha commentato: "L’accordo con Flix segna un capitolo importante nella storia della nostra crescita. Condividiamo lo stesso obiettivo di permettere a tutti di viaggiare in modo più sostenibile. Unendo la spinta all’innovazione e l’eccellenza operativa di Flibco con il network globale di Flix, ci espanderemo velocemente in nuovi mercati. Allo stesso tempo, continueremo a offrire ai nostri passeggeri un’esperienza di viaggio smart caratterizzata da elevati standard di comfort e affidabilità".