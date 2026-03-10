Canal+ acquisisce la maggioranza di Lucky Red

(Teleborsa) - Il gruppo media francese Canal+
, attraverso lo studio interno STUDIOCANAL, ha annunciato martedì l'acquisizione di una quota di maggioranza di LUCKY RED
, una delle principali società di distribuzione e produzione italiane.
Fondata nel 1987 a Roma da Andrea Occhipinti, in quasi quattro decenni, Lucky Red ha distribuito più di 600 film
, molti dei quali hanno ricevuto importanti riconoscimenti internazionali.
L’accordo fa parte della strategia di Canal+ volta ad ampliare il portafoglio di contenuti
e le proprie capacità di distribuzione, in un contesto di sempre maggiore competizione per i diritti sui contenuti originali.
L’acquisizione di Lucky Red da parte di Canal+ segue l’acquisto di una partecipazione nel gruppo cinematografico francese Ugc
e aggiunge l’Italia alla sua distribuzione diretta in Europa.(Foto: Krists Luhaers on Unsplash)