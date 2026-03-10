Milano 17:35
Canal+ acquisisce la maggioranza di Lucky Red

(Teleborsa) - Il gruppo media francese Canal+, attraverso lo studio interno STUDIOCANAL, ha annunciato martedì l'acquisizione di una quota di maggioranza di LUCKY RED, una delle principali società di distribuzione e produzione italiane.

Fondata nel 1987 a Roma da Andrea Occhipinti, in quasi quattro decenni, Lucky Red ha distribuito più di 600 film, molti dei quali hanno ricevuto importanti riconoscimenti internazionali.

L’accordo fa parte della strategia di Canal+ volta ad ampliare il portafoglio di contenuti e le proprie capacità di distribuzione, in un contesto di sempre maggiore competizione per i diritti sui contenuti originali.

L’acquisizione di Lucky Red da parte di Canal+ segue l’acquisto di una partecipazione nel gruppo cinematografico francese Ugc e aggiunge l’Italia alla sua distribuzione diretta in Europa.



