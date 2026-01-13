Il calendario 2026 degli eventi societari di Reply

Società di Consulenza, System Integration e Digital Services

(Teleborsa) - La, quale riferimento per l'attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso del 2026 per l'esame dei dati economico-finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli azionisti.: Approvazione del progetto di bilancio d'esercizio e bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2025Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 - unica convocazione.: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2026: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2026