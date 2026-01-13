Il calendario 2026 degli eventi societari di Reply

(Teleborsa) - La Società di Consulenza, System Integration e Digital Services
, quale riferimento per l'attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso del 2026 per l'esame dei dati economico-finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli azionisti. Giovedì 12/03/2026 CDA
: Approvazione del progetto di bilancio d'esercizio e bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2025 Giovedì 23/04/2026 Assemblea:
Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 - unica convocazione. Venerdì 15/05/2026 CDA
: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2026 Giovedì 30/07/2026 CDA
: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026 Giovedì 12/11/2026 CDA
: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2026