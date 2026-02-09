Energia rinnovabile: A2A e Sosteneo siglano Power Purchase Agreement

(Teleborsa) - A2A e Ramacca Energia,
società facente parte del portafoglio gestito da Sosteneo SGR (parte della piattaforma Generali Investments), hanno sottoscritto un Power Purchase Agreemen
t (PPA) della durata di 12 anni per la fornitura di energia da fonte solare, pari a circa 130 GWh/anno, equivalente al consumo annuale di circa 48mila famiglie e a quasi 60mila tonnellate di CO2 evitate.L’accordo,
che stabilisce l’acquisto da parte di A2A della produzione di un impianto fotovoltaico da 68 MW di capacità installata che sarà realizzato in Sicilia - a Ramacca (CT) - con entrata in esercizio prevista nella seconda metà del 2027, contribuisce allo sviluppo in Italia di nuove infrastrutture dedicate alle fonti rinnovabili e abilita generazione green aggiuntiva a supporto della transizione energetica del Paese.
“In linea con l’aggiornamento del Piano Strategico al 2035, A2A continua a favorire lo sviluppo delle rinnovabili con un duplice obiettivo: sostenere il processo di elettrificazione dei consumi e contribuire alla stabilizzazione del costo delle commodities, operando come piattaforma per l’Energy Management, capace di aggregare l’energia green prodotta dai propri impianti e quella di altri operatori per aumentare la quota di energia decarbonizzata a disposizione dei clienti ” - dichiara Lorenzo Spadoni,
Direttore Business Unit Generazione&Trading di A2A - “Le FER rappresentano inoltre una leva fondamentale per il raggiungimento del Net Zero di Gruppo al
2050: l’accordo con Sosteneo rappresenta un passo avanti verso questo importante traguardo”.